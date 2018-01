Constructora de Calaf aconsegueix el concurs de la Mancomunitat d'Aigua

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ha adjudicat el concurs del servei de manteniment de la xarxa a l'empresa Constructora de Calaf, S. A. U. per un import de 124.623,55 euros. Les altres tres empreses que van presentar les seves ofertes van ser Aquàlia, la unió temporal d'empreses Romà i Ribalta&Fills i Sorea. L'import de licitació, sense IVA, va ser de 132.609 euros. El contracte és per un any, amb la possible pròrroga d'un any més.

És el primer cop que l'ens obre a concurs tot el servei de manteniment, reparació i conservació, ja que abans s'havien fet contractes menors a diverses empreses, per als quals no calien concursos públics, segons fonts de la mateixa mancomunitat. En canvi, per a d'altres serveis sí que s'havien obert concursos.

L'associació, que agrupa onze pobles del Solsonès, ha cregut més oportú fer un contracte de curta durada, per veure com s'adapta l'empresa, ja que és la primera experiència en què una sola companyia portarà tot el servei.

Pel que fa al cost dels contractes menors de manteniment, reparacions i conservació que s'havien fet fins ara, comparat a l'import de l'adjudicació del concurs, «són similars, perquè els hem agrupat tots i els hem sumat», continuen explicant a Regió7 fonts de la Mancomunitat

L'any passat, l'ens comarcal va complir 35 anys d'història, del 1982 al 2017. La infraestructura d'abastament que s'ha anat desenvolupant durant aquests més de trenta-cinc anys anys té més de 740 quilòmetres de xarxa de distribució en servei, 1.379 connexions, 40 dipòsits de distribució i 48 estacions de telecontrol, per tal de transportar aigua per les masies disseminades i explotacions agràries. També arriba a dos polígons industrials del Solsonès.