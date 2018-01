Solsona plora la mort del germà claretià Jaume Vergés, fill adoptiu de la vila

L'Ajuntament de Solsona, en representació del conjunt de la ciutat, ha expressat el seu condol per la mort de l'osonenc Jaume Vergés, fill adoptiu de Solsona. A més, va organitzar ahir diumenge un autocar gratuït per assistir al funeral a Barcelona.

Vergés, que va morir divendres, va arribar a Solsona el 1968 i hi va romandre fins al 1981. Va ser creador de la coral infantil Riallera i, com a membre de la comunitat claretiana, va impulsar una àmplia diversitat d'activitats teatrals, musicals i campaments. El 2005 el ple municipal va acordar per unanimitat declarar-lo fill adoptiu de Solsona. Els seus darrers anys els va viure a les comunitats de Vic i Barcelona dels missioners claretians de Catalunya.

L'alcalde, David Rodríguez,el va visitar dijous passat a la tarda a Barcelona quan va ser avisat de l'empitjorament del seu estat de salut. Rodríguez lamenta profundament la pèrdua «d'una molt bona persona, que va despertar una gran estima entre molts solsonins per la tasca inestimable en els àmbits de l'educació i el lleure infantil i juvenil a Solsona».