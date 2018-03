El Consell obre el VI Concurs de relats breus per a la gent gran de la comarca

L'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i l'Arxiu Comarcal del Solsonès han convocat la sisena edició del Concurs de relats breus per a la gent gran. Amb aquest certamen, l'entitat comarcal i l'arxiu pretenen afavorir la participació activa d'aquest col·lectiu. Les vies són la mateixa participació en el concurs, així com la creació d'un canal que serveixi per donar a conèixer i recollir les vivències d'aquesta generació, segons ha informat el Consell.

El concurs està obert a les persones de seixanta anys o més que vulguin participar en les modalitats de prosa o poesis. El tema és lliure i el termini de presentacions finalitza el dia 20 d'abril.