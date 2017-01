´GTA Online´ presenta un nou mode ´adversari´

Rockstar Games ha confirmat la disponibilitat de les dues últimes novetats que arriben a 'GTA Online': el cotxe esportiu Dewbauchee Specter i l''Hora de la col·lecta', el nou mode 'adversari' que permet robar als rivals per acumular guanys.

Benny's continua donant curs al seu talent amb el seu últim producte, el Dewbauchee Specter, un cupè esportiu de dues portes patró daurat de l'exclusivitat. Per la seva banda a l''Hora de la col·lecta', tot es basa en l'estira i arronsa. En equips de dos a quatre, els jugadors podran lluitar per robar i aconseguir el major nombre de punts possible en el temps del que disposen. Cada jugador comença amb un punt en forma de bossa de diners; quan el matin, deixarà anar la bossa i qualsevol que hi arribi primer podrà agafar-la. Guanyarà l'equip que aconsegueixi més bosses quan s'acabi el temps.

A més de l''Hora de la col·lecta', fins el 30 de gener els clubs de moters i organitzacions tindran més riquesa gràcies a la doble dosi de GTA$ i RP als contractes de seu de moters i treballs amb vehicles especials. Els que prefereixin anar amb moto tindran moltes oportunitats gràcies als onze contractes de seu, com la 'Venda d'armes' o l'ardent destrucció d''En flames'. Les organitzacions també tindran beneficis, ja que la mateixa bonificació s'aplica a les vuit missions de vehicles especials, des d''Escorta de fugida', amb el BF Ramp Buggy, fins a 'Protecció contra el foc', amb el Coil Rocket Voltic.

Finalment, la Carrera Premium de Chiliad estarà disponible fins el 30 de gener. Classifica't en els tres primers llocs per guanyar grans premis en GTA$, i consola't en saber que aconseguiràs el triple de RP acabis on acabis. Entra-hi a la icona intermitent groga de 'Legion Square' o mitjançant l'aplicació 'Activitat ràpida' del mòbil del joc.