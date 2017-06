'Brawl Stars', el joc que arrasarà aquest estiu

Encara no ha arribat a Espanya i l'expectació que està generant és màxima. Es tracta de 'Brawl Stars', el nou joc gratuït per a dispositius mòbils desenvolupat per Supercell, creadors de 'Clash Royale'. De moment només està disponible al Canadà i s'espera que aterri al nostre país a finals o mitjans de juliol.

'Brawl Stars' és un videojoc d'acció multijugador amb un component d'estratègia i elements de 'League of Legends'. Un 'shooter' des d'una vista aèria en el qual dos equips de fins a tres jugadors han de lluitar per aconseguir els objectius que van marcant les diferents maneres de joc.

Cada jugador ha d'assumir el paper d'un dels 15 personatges disponibles, cadascun amb les seves habilitats especials i les seves estadístiques (tanc, dany i suport). Per atacar o moure's només cal lliscar el dit per la pantalla, mentre que per a emprar les habilitats especials cal prémer i apuntar en la direcció que vulguem.

A mesura que es va progressant es van incrementant les estadístiques. La cooperació amb els companys per assolir els objectius juga un paper clau.