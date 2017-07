Com transcriure els àudios de WhatsApp a text

Cansat d'escoltar fins a cinc minuts d'enregistrament a WhatsApp? No et preocupis, tenim la solució. A partir d'ara podràs transcriure els àudios sense la necessitat d'escoltar-los, de manera que et serà més fàcil conversar amb la resta de contactes sense haver de reproduir les notes d'àudio.

Un usuari de la xarxa social Reddit ha desenvolupat una aplicació gratuïta que permet als usuaris de WhatsApp transcriure les notes d'àudio enviades per terceres persones. Es tracta de 'Voicer fo WhatsApp', una app que t'ajudarà a descobrir què és el que et diuen els teus contactes sense la necessitat d'escoltar les seves paraules.

Per aconseguir l'aplicació 'Voicer for WhatsApp', hauràs de descarregar-te-la través de Google Play (encara no està disponible a l'App Store d'Apple). Després instal·lar-la, tan sols hauràs de atorgar-li a l'app els permisos pertinents perquè pugui accedir a l'àudio i transcriure.

A partir d'aquí, quan t'enviïn una nota d'àudio, tan sols hauràs de mantenir el dit premut sobre ella i compartir-la, en el botó que apareix a la zona superior dreta, amb l'aplicació 'Voicer for WhatsApp'. En qüestió de segons, apareixerà sobre l'aplicació una caixa de text amb l'àudio transcrit.