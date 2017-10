Creus que el teu mòbil Android és prou segur? Revisa aquests 10 consells

La dependència del telèfon mòbil és tal que, pràcticament, podríem considerar-lo com una extremitat més del nostre cos. I això no és cap exageració, ja que ens acompanya a tota hora i, fins i tot, entra al lavabo i al llit amb nosaltres.

Ai, si el nostre telèfon parlés! I, ai, si el nostre telèfon caigués en altres mans! Tota mesura és poca quan parlem tant de ciberseguretat, especialment en els Android.

Si ets dels assidus al sistema operatiu de Google, revisa aquest decàleg de recomanacions descrites a continuació per comprovar si pots millorar la seguretat de la informació almacenad al teu dispositiu.

Configura un PIN a la targeta SIM



Igual que passa en els dispositius iOS, el PIN impedeix l'accés no autoritzat als serveis de telefonia mòbil associades a la targeta SIM. Si es desconeix aquesta clau, només és possible fer trucades d'emergències a nombres com el 112.

Android permet establir un codi PIN per a la targeta SIM amb un valor entre quatre i vuit dígits. Per modificar el PIN del nostre dispositiu, cal accedir al menú Configuració> Seguretat> Bloqueig de targeta SIM> Canvia el PIN de la targeta SIM, tal com es mostren a les següents imatges:

Es recomana emprar una seqüència de nombres que no sigui predictible, és a dir, excloent valors com 0000, 1111 o 1234, i emprar preferiblement 8 dígits.

Estableix un codi d'accés



Per evitar que el nostre dispositiu sigui utilitzat per una persona no autoritzada, és recomanable configurar un codi per bloquejar l'accés no autoritzat al terminal i, per tant, també a les seves comunicacions, aplicacions, dades ... Depenent del model del dispositiu, es poden establir diferents vies de bloqueig, com són patrons, codis PIN, contrasenyes o detecció biomètrica de l'empremta dactilar.

A continuació, es mostra com bloquejar el mòbil establint un patró de desbloqueig. Aquesta opció està disponible des de Configuració> Seguretat> Bloqueig de pantalla:

Configura el bloqueig automàtic



És possible evitar que accedeixin al nostre dispositiu sense autorització mitjançant el bloqueig automàtic del mateix transcorregut un temps predefinit per l'usuari.

El temps de bloqueig de la pantalla del terminal s'estableix mitjançant el menú Configuració> Seguretat> Bloqueig de pantalla> Temporitzador de bloqueig. Tal com es pot veure a la imatge, és possible triar entre diferents períodes de temps per bloquejar automàticament el dispositiu:

Permisos en aplicacions



Igual que ocorre en iOS, Android també permet desactivar els permisos de les aplicacions instal·lades en el dispositiu, ja que en alguns casos aquestes sol·liciten més permisos dels necessaris per al seu correcte funcionament.

Android permet desactivar els permisos de les aplicacions instal·lades des del menú Configuració> Aplicacions. Per exemple, en el cas de Google Maps, els permisos que es poden habilitar o deshabilitar són els que es mostren a continuació:

Xifrat de dades



El nostre dispositiu mòbil conté nombrosa informació important, tant a nivell personal com professional, de manera que es recomana que aquesta estigui xifrada. Per xifrar el dispositiu és necessari accedir a l'opció Configuració> Seguretat> Xifrar telèfon. També es pot xifrar la targeta SD prement sobre Xifrar emmagatzematge de targeta SD, disponible també des de l'opció Seguretat.

La codificació està basada en la fortalesa de la contrasenya utilitzada per xifrar les dades; és per això que s'aconsella utilitzar una contrasenya forta i que no sigui predictible, com pot ser el nostre nom o data de naixement.

Deshabilita connexions quan no les utilitzis



Existeixen nombrosos atacs basats interceptar les comunicacions, pel que és recomanable habilitar les xarxes WiFi i Bluetooth només quan sigui necessari. Per activar o desactivar la connexió WiFi, podem accedir al menú Configuració> Xarxes, tal com es mostra en la següent imatge:



Si mantenim la connexió WiFi habilitada permanentment, és possible que el nostre dispositiu es connecti a xarxes sense fil no fiables. A més, s'ha descobert recentment una vulnerabilitat anomenada BlueBorne que afecta milions de dispositius i que pot provocar que un atacant s'infecti nostre dispositiu amb només tenir habilitada la connexió Bluetooth. Activa o desactiva la teva connexió depenent de les necessitats que tinguis des Configuració> Xarxes.



És igualment recomanable mantenir desactivada la localització del dispositiu per evitar que les aplicacions instal·lades i diferents serveis web facin servir la nostra informació geogràfica sense el nostre consentiment. Per activar o desactivar la localització, ens podem dirigir al menú Paràmetres> General> Ubicació.

Eliminació de dades del dispositiu mòbil



Android permet eliminar totes les dades del dispositiu des Configuració> Còpia de seguretat i reinici, ja que és important eliminar tota la informació del telèfon quan el canviem per un altre o l'hi donem a una altra persona, ja que els nostres dispositius posseeixen nombrosa informació privada.



A més, és important fer una còpia de seguretat de les nostres dades, per al cas de pèrdua o robatori del terminal, disposem de les dades del telèfon. Per a això, cal accedir a l'opció Còpia de seguretat de dades des del punt de menú esmentat anteriorment.

Descàrrega aplicacions de Google Play Store



Els usuaris d'Android poden instal·lar aplicacions des de plataformes o pàgines web que podrien estar infectades amb 'malware', així que per disminuir les probabilitats d'infecció és recomanable no instal·lar 'apps' de fonts desconegudes.

Per disminuir el risc que el nostre dispositiu acabi infectat, pots desactivar la casella Orígens desconeguts i marcar Verificar aplicacions. Les dues eines estan disponibles des del menú Configuració> Seguretat, tal com es mostra a continuació:

Mantingues el teu mòbil actualitzat



Per evitar que el nostre mòbil posseeixi vulnerabilitats conegudes que puguin ser utilitzades pels atacants, és important mantenir les aplicacions del nostre dispositiu actualitzades a la darrera versió. Per a això, obre l'aplicació Google Play Store, i tot seguit prem a Menú> Configuració.

Les 'apps' poden mantenir actualitzades de forma automàtica en funció de dues configuracions disponibles: en qualsevol moment, de manera que ho farà tant si utilitzes una connexió WiFi com a dades mòbils, o només a través de WiFi, de manera que les aplicacions s'actualitzaran només quan el dispositiu està connectat a una xarxa d'aquest tipus.

També es poden actualitzar les aplicacions de forma individual des del menú Els meus aplicacions i jocs, dins de Google Play Store.

Aquelles aplicacions que no estiguin actualitzades inclouen l'opció Actualitzar, tal com es mostra:

De la mateixa manera, és molt important mantenir actualitzada la versió d'Android a l'última disponible per aconseguir un dispositiu més segur, des Paràmetres> Quant al telèfon.

No 'rootejar' el mòbil



'Rootear' el 'smartphone' exposa el mòbil a les males pràctiques de tercers. A més, hi ha diversos inconvenients que són conseqüència d'aquest procés: elimina la garantia del fabricant, disminueix la seguretat de totes les dades emmagatzemades o fins i tot pot passar que el telèfon es torni inestable i fins inservible si el procés no és realitzat de forma correcta.