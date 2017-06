Agnès Marquès substituirà Joan Maria Pou al capdavant de «No ho sé» de Rac 1

La periodista Agnès Marquès ha estat escollida per ocupar el buit que Joan Maria Pou deixarà, a partir de la temporada vinent, al magazín No ho sé, de l'emissora Rac 1. L'actual presentador de l'espai va anunciar aquest dilluns que s'acomiadarà de l'audiència el dijous 29 de juny, coincidint amb el final de temporada. Pou va justificar la seva marxa per la impossibilitat de compatibilitzar-lo amb altres projectes professionals. No obstant això, Pou seguirà a l'emissora per narrar els partits del Barça. Marquès s'estrenarà al capdavant del magazín el pròxim 4 de setembre.