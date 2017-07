TV3 presenta una graella per a l'estiu amb quatre programes nous

La cadena de TV3 no abaixarà la persiana aquest estiu i fa una aposta per a nous programes. La primera gran estrena va arribar ahir amb Aeroport, una sèrie documental de 13 capítols que s'endinsa en el dia a dia de la infraestructura i que s'allargarà fins a l'octubre. Ahir també es va estrenar Estranyes parelles, un espai en què Llucià Ferrer ajunta dos convidats que no es coneixen perquè mantinguin una conversa. Les dues estrenes van situar TV3 com a lider d'audiència d'ahir amb una quota de l'11 %.

Seguint l'estela del Tres senyores i un senyor, la televisió pública emetrà els diumenges Això no és un trio, un nou programa d'entrevistes en clau d'humor conduit per Ana Boadas, Àngels Molina i Bibiana Ballbè. Finalment, els dijous s'emetrà Res és impossible, un nou programa del Mago Pop.

Els matins, Cuines i Joc de cartes continuaran a la graella amb versions d'estiu. El futbol continuarà sent protagonista de la programació de la televisió pública amb l'emissió de diversos partits de pretemporada de l'Espanyol i el Girona i dels tres enfrontaments entre el Barça i el Madrid.

El director de la televisió pública, Vicent Sanchis, va qualificar com un «esforç inèdit» l'aposta d'aquest estiu amb l'objectiu d'oferir una línia de programació «quasi tan efectiva com la que es fa durant la temporada», seguint el que ja fa la competència televisiva.

Els dilluns TV3 estrenarà The Last Kingdom, que es comenaçarà a emetre el 24 de juliol. La sèrie de la BBC –que rellevarà a la graella a Nit i dia– és una adaptació de les novel·les històriques de Bernard Cornwell de vuit capítols d'una hora de durada. El dimarts 25 de juliol la programació celebrarà el 25è aniversari dels Jocs Olímpics amb l'emissió de Voluntaris per sempre, un documental amb testimonis de persones que van participar del moviment de voluntaris. Seguidament, s'estrenarà la pel·lícula Amics per sempre. La ficció aborda la història del Carles, el propietari de l'últim xiringuito de la Barceloneta amenaçat d'enderroc.