«Estàs igual!», el nou programa de TV3 que viatja al passat a partir d'una foto

A partir de demà, els espectadors de TV3 podran veure el programa Estàs igual!, una de les novetats de la nova temporada de la cadena. Serà presentat per l'actriu Cristina Brondo i tindrà com a fil conductor una imatge del passat entre un grup d'amics, que ara es retrobaran per repetir la mateixa instantània.

Més enllà de la foto, el programa s'endinsarà en les històries personals de cada personatge i en el moment que van viure plegats. «El programa beu de la nostàlgia, però també mira cap al futur dels protagonistes», va explicar Manu Menéndez, el director de la nova producció. Després de les seves interpretacions en sèries com Poblenou o Rosa, Cristina Brondo torna a la televisió pública catalana amb un paper diferent, però sense deixar de banda «les històries i les emocions» del món artístic.

El nou programa, que s'inspira en el format de Get the Picture de la televisió danesa, s'emetrà cada dijous després del Polònia a les 22.35 hores i consta d'un total de 13 capítols. En cadascun, la presentadora descobrirà una experiència vital d'algun dels personatges i l'ajudarà a retrobar-se amb les persones amb qui la va viure.