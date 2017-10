«Masterchef» busca amants de la cuina per concursar en la seva sisena edició

Considerat el concurs de cuina «més dur del món» i amb edicions en múltiples països, Masterchef busca a Espanya amants de la cuina disposats a «canviar de vida i aprendre dels millors cuiners del país» per a la seva sisena edició. Mentre Televisió Espanyola celebra l'èxit de la segona entrega de Masterchef Celebrity, actualment en emissió com a líder d'audiència de la franja nocturna dels dimarts, i ultima l'emissió de la versió infantil, la inscripció per a la sisena edició del Masterchef original ja està oberta a la web de RTVE, segons ha anunciat la televisió pública mitjançant un comunicat.

En cinc anys més de 70.000 persones han somiat amb seguir els passos de concursants anteriors que han aconseguit dedicar-se professionalment a la cuina, com Carlos Maldonado, que a l'estiu va obrir el seu restaurant Raíces, les bessones Virginia i Raquel, Vicky Sally, Eva Micaela i Fabián.

La nova edició del format seguirà comptant amb els cuiners Pepe Rodríguez Rey, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz com a membres de l'exigent jurat.