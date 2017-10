La tercera temporada de «Mr. Robot» s'estrena avui a la plataforma Movistar +

La tercera temporada de Mr. Robot, guanyadora l'any passat del Globus d'Or a la millor sèrie dramàtica, arriba avui a la plataforma Movistar +, l'endemà de la seva estrena als Estats Units. La nova temporada d'aquest thriller psicològic, que nar-ra les peripècies d'un grup de pirates informàtics que lluita per derrotar una corporació tecnològica, girarà al voltant del concepte de «desintegració», en paraules del seu creador, Sam Esmail, i situa Elliot (Rami Malek) intentant desfer-se de Mr. Robot per aconseguir prendre les regnes de la seva vida personal. A més del Globus d'Or a millor sèrie dramàtica, Mr Robot va aconseguir l'any passat el premi a millor actor secundari per a Christian Slater.