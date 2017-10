«Órbita Laika» torna avui a La 2 amb la cantant Ruth Lorenzo com a convidada

La cantant Ruth Lorenzo és la primera convidada de la nova temporada d' Órbita Laika, el programa que apropa la ciència al gran públic de manera amena i divertida a La 2 de TVE, i que té el còmic Goyo Jiménez de presentador. Lorenzo, que cantarà una de les cançons del seu disc al programa, aprendrà més sobre els nostres límits i què és el que ens fa humans. El programa tindrà en cada entrega la presència de diversos col·laboradors, com el matemàtic Santi Garcia i els físics Gloria García-Cuadrado i Dani Jiménez. Una novetat d'aquesta temporada és el Science Truck, una caravana per on aniran passant youtubers científics que conversaran amb la col·laboradora Sarah Nichols.