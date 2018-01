Rose McGowan prepara una sèrie documental sobre el cas Weinstein

Rose McGowan, una de les dones que s'han erigit com a símbol davant l'onada de protestes que han sorgit contra l'assetjament sexual a la industria de Hollywood, protagonitzarà la sèrie documental Citizen Rose, que se centrarà en com va aconseguir treure la màscara al productor Harvey Weinstein. La producció del canal nord-americà E!, que constarà d'un total de cinc lliuraments, seguirà Rose McGowan mentre preparava el seu altre projecte, Brave, un escrit on es sincera i explica detalladament com Weinstein es va convertir en un depredador sexual amb una conducta que, dins de l'indústria, va acabar per normalitzar-se.