El sector audiovisual diu que l'«ofegament» de TV3 suposarà la fi de la indústria

Representants de la indústria audiovisual catalana han alertat que si no es pren cap mesura i TV3 retalla el pressupost en produccions externes per assumir l'IVA que li reclama el ministeri d'Hisenda, això podria suposar la desaparició del sector a curt termini i que 15.000 persones que en depenen perdin la feina.

En roda de premsa, van reclamar una moratòria als gestors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i que esperin a la formació del nou govern abans de prendre mesures «dràstiques», que el futur executiu elabori un pla de xoc «urgent» que faci una aportació extraordinària de pressupost per fer front a la demanda del ministeri i que el Govern espanyol i els partits que li donen suport revisin el criteri de l'IVA per evitar la desaparició de la indústria. En aquest sentit van assegurar que els principals partits polítics s'han mostrat partidaris de fer una aportació extraordinària a TV3 per fer front al nou criteri de l'IVA.

A l'inici de la roda de premsa el president de PROA–Productors Audiovisuals Federats, Raimon Masllorens, va condemnar l'atac que «està rebent» TV3 així com altres agents culturals del país amb el canvi de criteri de l'IVA per part d'Hisenda. Masllorens va explicar que si no s'aplica un «pla de xoc» i TV3 atura de compra de producció aliena es produirà la «tempesta perfecta». El responsable de PROA va recordar que ja van patir el 2010 una important rebaixa econòmica pel que fa al pressupost de la televisió en la producció i que fa poc mesos que el Tribunal Constitucional va tombar la taxa a les operadores que ajudava a finançar el cinema català. «No tindrem cap tipus de suport de la Generalitat ni compres i això suposarà la paràlisi i fer insostenible el sector. Molts professionals es quedaran a l'atur o hauran de marxar a treballar fora de Catalunya», va alertar.

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas, va demanar als responsables de la CCMA que no prenguin decisions sense que hi hagi un govern i que no pressionin sobre un sector professional «importantíssim» en el món industrial català.