«Planeta animal», el nou programa de Canal Taronja TV dels dimecres al vespre

Canal Taronja ha engegat el programa Planeta animal (dimecres, 20.30 hores), que, conduït per Miquel Rial, donarà a conèixer la vida dels animals de granja, domèstics, exòtics, com conviuen amb les persones, s'estimen i es cuiden. El veterinari Santi Férriz explicarà les malalties que poden tenir diferents animals. També es recorreran indrets del Bages, Osona i el Solsonès, entre d'altres. Al Port del Comte es mostrarà la curiosa vida dels gossos que porten trineus a la neu (múixing). Tota una filosofia de vida compartida per persones i animals.