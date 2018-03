«Jo també vull sexe!» i «InfoK: Junts contra la por», a l'Input 2018

El documental Jo també vull sexe!, produït per TV3 i dirigit per Montse Armengou i Ricard Belis, i l'especial dedicat als atemptats de Barcelona i Cambrils Junts contra la por, de l'informatiu per a nens del canal Super3 InfoK, participaran en l'Input 2018. Una trobada internacional en què es duran a terme diverses sessions per parlar i debatre sobre les tendències actuals en les televisions públiques.

Aquest any, el festival Input, que se celebrarà a Brooklyn (Nova York) del 30 d'abril al 4 de maig, estarà format per un total de 26 sessions en què es tractaran temes que afecten les emissores públiques d'arreu del món. Des d'eines per saber com tractar temes difícils i delicats, programació política, fins a la narració visual, entre d'altres. El documental tractava sobre la dificultat que tenen les persones que tenen algun tipus de discapacitat per poder viure el sexe. Mentre que l'informatiu de l'Infok tractava sobre nens periodistes que feien preguntes sobre la seguretat i el ter-rorisme. Al treball hi apareix l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.