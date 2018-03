«30 minuts» posa sobre la taula l'assetjament sexual en el món laboral

La Mariona, la Sandra i la Jessica són alguns dels noms ficticis de les dones que participen en aquest 30 minuts. Dones que no volen sortir a cara destapada, com a símptoma que el tema de què volen parlar encara és tabú. Totes elles han sigut víctimes d'assetjament sexual a la feina, s'han sentit soles, han descobert que la seva empresa –en la majoria dels casos– no ha estat a l'altura i han acabat en molts casos als tribunals. L'assetjament sexual en el món laboral és un dels territoris més desconeguts de la violència contra les dones. La por de perdre el lloc de feina, de ser culpabilitzada o no creguda pels col·legues i la dificultat d'aconseguir testimonis fa que molt poques dones ho acabin denunciant.