Halldor Mar busca el «batec» de la llengua catalana a tot el món

n TV3 estrenarà el proper dijous 22 de març el programa Katalonski, presentat pel músic islandès Halldor Mar, que mostra el «batec del català» al món a través d'històries de persones que aprenen català a l'estranger a través de cursos en universitats, els casals catalans i la plataforma Parla.cat. Katalonski, que significa català en diverses llengües, consta de 13 capítols en el qual Mar es trasllada a racons de Xile, el Japó, el Canadà, els Estats Units, Austràlia, l'Argentina i el Regne Unit per mostrar on viuen i com són aquests estudiants de català.

En una roda de premsa celebrada ahir, Halldor Mar va remarcar que ell es va acostar al català per la música i programes com el Sense títol, i que a l'espai «ha empatitzat» amb les persones que van apareixent, que s'han acostat el català per múltiples raons. El director del programa, Oriol Gispert, va afirmar que unes 500 persones que aprenen català al món es van interessar a participar-hi, i que en cada capítol se seleccionen cinc o sis històries perquè expliquin «qui són, per què decideixen aprendre català i com els ha canviat». Gispert va afegir que el programa mostra la «varietat de perfils» de persones que s'acosten al català, des d'atrets per la música, la cultura, per amor, curiositat per la llengua o pel seu perfil acadèmic, i ha revelat que un dels participants s'hi va interessar després de ser multat pels Mossos d'Esquadra.