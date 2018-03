La sèrie de ciència-ficció «Travelers» tindrà tercera temporada

n Netflix seguirà apostant, com a mínim un any més, per Travelers. La sèrie protagonitzada per Erick McCormack tornarà amb una tercera temporada després que la plataforma hagi fet oficial la seva renovació. Va ser precisament McCormack qui va fer l'anunci a través del seu perfil a la xarxa social Twitter. «Abans de tornar a ser Will Truman, era un viatger», va escriure McCormack. «I estic molt emocionat de poder confirmar als nostres seguidors de tot el món que el subtil i impressionant drama de ciència-ficció de Brad Wright tindrà definitivament una tercera temporada».