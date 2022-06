Ganes de fer una capbussada en el món dels taurons? L'exposició “SHARKS de Brian Skerry”, de National Geographicc junt amb Disney+ i Movistar Plus+, aterra durant tot el mes de juliol al Movistar Centre de Plaça Catalunya, 16 de Barcelona. Amb entrada lliure i per a totes les edats, la mostra ofereix una bona oportunitat de viatjar pels oceans gràcies a l'habilitat, la tècnica i la passió única del fotògraf i explorador de National Geographic, Brian Skerry, que durant anys ha realitzat numeres exploracions per a captar com viuen els taurons, que ara estan en perill d'extinció.

L'exposició, que reuneix 50 fotografies i vídeos, és només una part del resultat de les més de 10.000 hores que Skerry ha passat en exploracions sota l'aigua, amb les quals a més d'intentar captar la major varietat de taurons en els seus hàbitats, expressa el seu compromís amb la conservació d'aquesta espècie i dels oceans, però principalment ofereix una mirada diferent com a éssers vius que cal respectar i valorar en comptes de denigrar-los i témer-los.

“Els taurons representen una font inesgotable d'inspiració, una mescla d'elegància i poder que m'empeny a submergir-me una vegada i una altra en la mar amb l'esperança d'oferir una nova interpretació que capturi la seva essència en tota la seva esplendor. Com a periodista, em sento en l'obligació i en la urgència d'informar que els taurons tenen problemes i necessiten la nostra ajuda”, afirma Brian Skerry sobre aquesta mostra.

Nedar al costat de taurons tigre, blancs i mako

D'aquesta manera, el públic de totes les edats podrà endinsar-se en les profunditats dels oceans per a nedar al costat de taurons tigre, taurons blancs, taurons oceànics i taurons mako d'aleta curta, comprendre per què són espècies úniques, però a més conèixer l'hàbitat de cada espècie i les amenaces a les quals s'enfronten. S'estima que cada any són pescats o caçats al voltant de 100 milions d'exemplars de taurons, encara que la xifra podria ser major –sobretot pel valor de les seves aletes–, per la qual cosa allí radica el perill d'extinció d'aquesta espècie.

“Aquesta exposició és un altre exemple de com National Geographic utilitza la seva potent narrativa per a aconseguir un impacte significatiu en les tasques de conservació. La trajectòria vital de Brian i les seves potents fotografies revolucionen la percepció habitual que solem tenir d'aquests temuts i icònics depredadors” assenyala la vicepresidenta d'Exposicions de National Geographic, Kathryn Keane. “Gràcies a la seva majestuositat i a la seva bellesa, les seves fotografies ens ajuden a comprendre molt millor als taurons del món i a veure'ls sota una llum totalment nova”.

Així mateix, l'exposició permetrà conèixer les propostes de conservació dels oceans del Projecte Pristine Seas, una de les iniciatives clau de National Geographic per a protegir el medi ambient. Impulsada al costat de l’ecòleg marí Enric Sala, explorador resident de National Geographic, aquesta iniciativa fa possible identificar, estudiar i ajudar a protegir els últims llocs salvatges de l'oceà. Gràcies a l'exploració, la recerca i divulgació científiques, així com l'anàlisi econòmica i política, s'han aconseguit identificar reserves marines del nostre planeta on la vida pugui desenvolupar-se amb plenitud, per a poder protegir-les i gestionar-les de manera eficaç i assegurar la seva conservació a mitjà i llarg termini.

Sharkfest a Movistar+ i Disney+

L’exposició “SHARKS de Brian Skerry” de National Geographic arriba a Barcelona coincidint amb el SHARKFEST, una celebració anual de científics i realitzadors de primera fila que comparteixen la passió de National Geographic pels taurons i la salut dels mars del nostre planet. Cada any, els canals de National Geographic així com Disney+, disponibles en Movistar Plus+, omplen la seva programació d’especials sobre el tema, coincidint amb l’estrena d’aquest mes de juliol de nous documentals: