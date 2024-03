CosmoCaixa estrena el Clik, un espai per fomentar l’experimentació dels més petits

El Museu de la Ciència CosmoCaixa estrena el Clik, un renovat espai permanent d’experimentació i aprenentatge que estimula la curiositat dels més petits, perquè puguin adquirir coneixements i desenvolupar habilitats com la creativitat. Aquesta zona amb una superfície de 520 m2 es divideix en tres àrees diferenciades:―una d’interior i dues d’exteriors, on els nens i nenes d’entre 3 i 11 anys podran descobrir, investigar i fer-se preguntes sobre el món que els envolta mitjançant elements i objectes que poden tenir al seu abast en el dia a dia.

Durant la visita, la figura de l’educador o educadora és fonamental. Convidarà els participants a posar-se les ulleres de la ciència i els guiarà perquè apliquin el mètode científic durant el seu pas per l’espai. Al seu torn, també els animarà a observar, plantejar hipòtesis, experimentar, analitzar i treure conclusions del que han vist, fet i jugat.

Múltiples espais

A la secció sobre aire, els nens i nenes podran fer volar els seus propis avions de paper mitjançant llançadors i veure les diferències en el recorregut en funció de la forma, la velocitat i la inclinació del llançament. En l’àmbit dedicat a la llum i el color, els participants podran acostar-se al concepte de refracció i reflexió de la llum, conèixer les barreges de colors, trobar diferències en els objectes quan els il·luminem amb diferents llums o entrar dins d’un calidoscopi. La mecànica i la construcció són altres dels temes que es podran treballar al Clik. Mitjançant diferents mòduls podran descobrir conceptes com la força o l’equilibri.

Per acabar, a la secció que té l’aigua com a protagonista podran descobrir aspectes com la pressió de l’aigua, el moviment o la massa. En un dels mòduls, que representa una carrera d’aneguets de goma, entendran la forma en què aquestes joguines segueixen el corrent si no hi ha res que les intercepti.

El Museu de la Ciència CosmoCaixa ofereix dos tipus de visita a aquest nou espai, totes dues guiades per educadors que actuen com a facilitadors de l’experiència. S’organitzaran visites per a escolars i per a famílies. Aquestes últimes tindran l’espai disponible sota reserva a partir del 23 de març.