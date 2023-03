El Parc de la Séquia és més que una simple ruta o un canal que porta l’aigua de Balsareny a Manresa.

Per posar en valor la importància històrica, natural i patrimonial de la Sèquia i el seu entorn, es disposa de diferents equipaments i espais que tenen com a eix vertebrador l'aigua: el Centre de Visitants o InfoSéquia, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil i el Centre de l’Aigua de Can Font.

Començant aquest mes, Regió7 publicarà una sèrie de quatre vídeos (un al mes) que ens permetran descobrir el conjunt del Parc de la Séquia de Manresa i els seus atractius.

El Parc de la Séquia té una oferta molt variada d'activitats per a nens i nenes de 3 a 11 anys. Hi ha des de tallers d'experimentació o ciència en família fins a visites dramatitzades o caminades divulgatives.

L'InfoSéquia

El Centre de Visitants (l'InfoSéquia) està situat en el Parc de l’Agulla de Manresa. És un espai d’interpretació que ha d’ajudar al visitant a entendre el què és la Sèquia i convidar-lo a descobrir el Parc i tots aquells recursos turístics i culturals que hi ha en el seu entorn.

Museu de l’Aigua i el Tèxtil

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil, situat als Dipòsits Vells, acull diferents espais i exposicions dedicades a l'aigua, entre els quals destaca 'La Sèquia i l'Aigua' on s'exposa una col·lecció d'objectes relacionats amb el canal i amb el subministrament d'aigua.

Entre les seves propostes hi ha el MuseuEscape. Una activitat pensada per a jugar en família on cal resoldre l'entrellat de tots els enigmes que amaga el Parc de la Séquia. Tot un trencaclosques dins del museu a partir de 7 anys! També hi ha l'activitat Màgia Entre Fils. Una vetllada màgica al Museu de la mà del Màgic Pol.

L'Espai Tècnica 3-6 és un espai que permet a infants de 3 a 6 anys iniciar-se en l'experimentació relacionada amb elements científics i tècnics del tipus engranatges, politges o altres relacionats amb la Sèquia, com ara el procés per construir un pontarró.

Els visitants de totes les edats trobaran activitats per a la família que interessarà a avis, pares i nens. L'horari de visita del Museu de l'Aigua i el Tèxtil és de dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 de la tarda.

El centre de l'Aigua Can Font

El centre de l'Aigua Can Font és un centre didàctic i d'interpretació de l'aigua amb exposicions per conscienciar sobre la importància de realitzar un consum responsable d'aigua, espais educatius i laboratoris per realitzar experiments en grups. Obre l’últim dissabte de cada mes de 17 a 20 hores. Fora d’aquest horari, per reserves de grups, cal enviar un correu a info@parcdelasequia.cat .