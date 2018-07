Vallbona obre el període dels ajuts per a la compra de llibres escolars

Vallbona d'Anoia té obert fins al proper dia 14 de juliol el període perquè els alumnes de centres d'educació infantil, primària i secundària del municipi puguin presentar a l'Ajuntament sol·licituds d'ajuts per a la compra de llibres de text escolar. I abans de tornar a les escoles sabran si els ha estat concedit.

Les beneficiàries d'aquesta ajuda poden ser les famílies empadronades al municipi que estiguin inscrites al programa de reutilització de llibres de text del seu centre, que siguin socies de l'AMPA del seu centre, i que facin la reserva dels llibres de text escolars per al curs 2018-19.

Per tal de donar aquests ajuts es tindran en compte la capacitat econòmica de la família (fins a 4 punts), la puntuació sociofamiliar (fins a 9 punts), i altres criteris de caràcter social a valorar per l'educadora (fins a 4 punts). Per a la concessió de l'ajut cal sumar, com a mínim, 4 punts, un dels quals ha de provenir de la capacitat econòmica.

Les sol·licituds es poden fer a l'Ajuntament presentant una instància amb model normalitzat per a subvencions, acompanyada de la còpia de la documentació complementària requerida. La resolució dels ajuts es notificarà a final del mes d'agost.