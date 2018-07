Olesa recerca el seu passat urbà a l'entorn de la Torre del Rellotge

L'Ajuntament d'Olesa té previst iniciar les properes setmanes les obres de remodelació del carrer de l'Església i de la Torre del Rellotge, a la part més antiga del nucli de la població. Aprofitant la intervenció es farà una actuació arqueològica en aquests dos espais ubicats en ple Nucli Antic i a tocar del que va ser el nucli fundacional d'Olesa de Montserrat, l'església i l'antic castell. El subsòl, segons els experts, ha de conservar «vestigis de la història olesana», explica el regidor de Cultura, Xavier Rota.

Un cop feta una primera intervenció, l'equip arqueòleg també farà un seguiment de les obres per tal de vetllar per qualsevol troballa que pugui aparèixer. És previst que la primera intervenció arqueològica al carrer de l'Església arrenqui demà dilluns.

El carrer de l'Església era l'únic del Nucli Antic on encara no s'havia fet cap tipus d'intervenció per adequar-lo a la línia estètica que tenen la resta de carrers del barri. Ara s'hi faran tasques de renovació del clavegueram i s'hi instal·larà un nou paviment, que tindrà diversos tons cromàtics en sintonia amb la Torre del Rellotge.

Per la seva banda, el projecte de remodelació de la Torre del Rellotge, que és bé cultural d'interès nacional, inclou la construcció d'una nova escala a l'interior que, a més de facilitar el correcte manteniment del conjunt, permeti la visita pública esporàdica a l'edifici, així com pujar a un mirador habilitat per gaudir de les magnífiques vistes. Fonts municipals han indicat que, «atesa la reconeguda rellevància històrica de la torre, s'ha elaborat un projecte global que avalua tot l'edifici en el seu conjunt i que inclou també la restauració de les façanes exteriors i del terrat». Abans d'iniciar els treballs d'aquestes dues intervencions, incloses dins el projecte de la Llei de Barris, s'hi farà una intervenció arqueològica.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, ha destacat que aquesta intervenció arqueològica era obligada atès que tant el carrer de l'Església com la Torre del Rellotge són un espai molt sensible del Nucli Antic. El que es farà a partir de demà al carrer de l'Església, el primer indret on s'actuarà, seran tres cales preventives per saber què hi ha al subsòl, i que donaran informació no només de la fonamentació de les cases, sinó també de paviments antics que hagi tingut el carrer.



Còdols i muralla

Es tracta d'una intervenció arqueològica que, segons explica el regidor, «vol evitar que un cop començada l'obra de remodelació del carrer de l'Església aquesta s'hagi d'aturar, perquè, tractant-se d'un indret tan proper al nucli fundacional de la vila, es creu que s'hi poden trobar paviments antics de còdols i fins i tot algun vestigi de la que havia estat la muralla d'Olesa». Si es troba algun d'aquests vestigis, ha dit el regidor, «s'haurà de documentar i veure com es pot integrar en el carrer».

La intervenció arqueològica al carrer de l'Església no només es farà prèvia a les obres de remodelació, sinó també un cop iniciats els treballs, dels quals l'equip arqueològic farà un seguiment, especialment quan es facin les rases per al pas dels serveis.

Després del carrer s'actuarà a l'interior de la Torre del Rellotge. En aquest cas, es vol cercar el mur antic on està adossada la paret cega de la torre que dona al cantó de la rectoria, i determinar l'antiguitat d'aquest mur, que pertanyia a l'antic castell d'Olesa.



Museïtzació de la torre

El regidor de Cultura, Xavier Rota, ha destacat que la Torre del Rellotge és dels elements del patrimoni local amb més simbolisme, i per aquesta raó és important no només recuperar l'espai en l'àmbit estructural, sinó també fer una museïtzació de l'espai.

En aquest sentit, dins la Torre del Rellotge es poden destacar tres espais que van tenir un ús concret fa anys. Així, es pot remarcar el vessant de la torre com a presó que formava part de l'antic castell, també com a escola i la part que acull la maquinària del rellotge que dona nom a la torre. A més, tots els espais tenen un seguit de grafits antics que també és interessant estudiar.

El director d'aquestes intervencions, l'arqueòleg Oriol Achon, ha destacat la importància que té que els ajuntaments apostin, com ho fa el d'Olesa des de fa uns quants anys, per fer aquestes prospeccions arqueològiques en aquells espais d'interès que són objecte d'obres, com per exemple també es va fer al seu moment a la plaça de la Cendra. Segons Achon, «conèixer la teva pròpia història facilitarà promocionar aquests espais».

D'altra banda, un altre projecte aprovat i inclòs també a la Llei de Barris és el de restitució de la portalada renaixentista de l'església de Santa Maria a la seva posició originària, a la façana sud-est, a la plaça Nova, d'on va ser desmuntada l'any 1967. Fins ara, les peces conservades provinents del desmantellament (que representen, aproximadament, el 50 % del total) estaven custodiades al magatzem de la Brigada Municipal.