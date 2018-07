Castellví posa al dia el pla per a l'aigua per poder fer la nova concessió

L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha posat fil a l'agulla per actualitzar el pla director de l'aigua al municipi. El document que hi ha ara data del 2007 i, entre d'altres, no preveu la municipalització de la xarxa del Taió. Un cop redactada, l'actualització del pla director servirà de base per preparar la nova contractació del servei d'aigua per als pròxims anys. Per fer aquesta actualització, Castellví disposa d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 9.000 euros.

El pla director estableix les directrius de futur i formula una planificació d'actuacions.