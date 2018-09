Piera respon a l'intent de veto de Cs omplint el pregó de Toni Albà

L'actor i humorista Toni Albà va protagonitzar el pregó de Festa Major de Piera tal com estava previst. Ciutadans, el partit de Rivera i Arrimadas, havia demanat que es vetés la presència d'Albà, i en tenir una resposta negativa de l'equip de govern, liderat per Jordi Madrid (ERC), van iniciar una nova campanya per boicotejar l'acte de Toni Albà.

Jordi Madrid, alcalde per ERC de l'Ajuntament de Piera, explicava ahir que el pregó «va ser fantàstic, va anar molt bé. L'ambient era molt festiu i la gent tenia ganes de xalar i passar-s'ho bé. Toni Albà també va estar perfecte amb l'actuació -assenyala. Va caracteritzar molts personatges en català i castellà, sense faltar el respecte a ningú i en tot moment es va parlar de convivència, democràcia, llibertat i civisme».

En declaracions a Regió 7, l'alcalde de Piera comenta que fins i tot va rebre una felicitació d'un membre del partit taronja per parlar d'independència com ho havia fet el còmic. «Li vaig respondre que potser no havíem estat al mateix pregó perquè al del Toni Albà es va parlar únicament i exclusiva de convivència, democràcia, llibertat i tolerància. No em va dir res més», sentencia.

Piera és un municipi amb més de 15.000 habitants, 57 km2, consta de 19 barris i en tots ells hi conviuen persones de procedència, religió i idees polítiques diferents. «Mai no hi ha hagut problemes de convivència» -comenta amb alegria el batlle. No s'esperaven l'enrenou pel pregó d'enguany: «Mai no havíem pensat en molestar ningú. Com l'any passat, que vam portar Lloll Beltran i els temes del pregó eren uns -recorda-, aquest any l'hem volgut celebrar amb la sàtira de Toni Albà. Sempre busquem propostes que generin la màxima complicitat entre joves i grans, que les entitats del municipi hi col·laborin i qui vingui de fora. Portem personatges mediàtics perquè busquem repercussió, volem que vingui com més gent millor».

A l'acte hi van assistir més d'un miler de persones, que van xalar dels acudits i caracteritzacions de Toni Albà davant del balcó del Teatre Foment. Tot i la gran afluència de públic, no van considerar que el clima enrarit dels dies previs hagués de modificar els serveis de vigilància: «Ens refiem molt de la gent. Vam apostar per mantenir informats tant els Mossos com la Policia Local de tot el que ens arribava i es publicava».