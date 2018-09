La temporada d'hivern de la piscina d'Olesa està greument amenaçada

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha rescindit el contracte amb l'empresa responsable de les obres de reforma de la piscina coberta després de comprovar que no havia fet els pagaments corresponents per poder adquirir uns mòduls prefabricats que s'havien d'instal·lar per fer una zona de serveis, segons el projecte d'obres. Aquest trencament de contracte suposarà un allargament del procés de les obres de modificació.

Amb el projecte inicial, la fase d'obres que es va començar abans de l'estiu havia de finalitzar el mes de gener, amb una renovació de maquinària de la piscina i la construcció d'una zona de vestidors. Però ara, l'Ajuntament sap que com a mínim falten uns cinc mesos de feina per acabar tota l'obra, i que cal readjudicar el concurs, que comptant que es faci atorgant-lo a alguna de les empreses que s'hi havien interessat inicialment, la feina administrativa pot ocupar el mes de setembre. A més, els mòduls prefabricats que han estat motiu del trencament de contracte igualment s'han d'encarregar a una altra empresa externa al projecte i el temps de lliurament d'aquests és aproximadament de dos mesos.

Davant la situació que es genera, a part de resoldre el conflicte administratiu, l'equip de govern d'Olesa ha decidit fer un acte informatiu per als usuaris de la piscina coberta la setmana vinent, i està treballant per trobar una fórmula per tenir uns vestidors provisionals i poder fer servir la maquinària de la piscina per fer temporada d'hivern.

L'Ajuntament va explicar ahir que la rescissió es deu a l'incompliment del contracte i ho atribueix a «causes únicament imputables a l'empresa C. J. R. SL». La regidoria d'Esports ha convocat els usuaris de la piscina coberta a una reunió dijous, 13 de setembre, a les 7 de la tarda, al saló de sessions, per exposar la situació.

Les obres del nou mòdul de vestidors de la piscina coberta, iniciades a final del mes de maig, inclouen uns nous vestidors amb una zona per a grups; un espai central dedicat al personal, on també hi haurà les oficines, el magatzem i la sauna seca; una àrea més gran que l'actual –completament adaptada– per als usuaris en general, i un petit vestidor també adaptat per a casos especials. L'import total d'aquesta primera fase de reforma i millora del complex esportiu de les Planes és de 857.000 euros.

La gestió de la piscina és absolutament municipal. La voluntat del govern és poder fer algun període d'obertura encara que hi hagi obres, una possibilitat que en el projecte inicial s'havia descartat. Si això és possible, s'oferiria un descompte als usuaris.