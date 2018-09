Esparreguera reclama 800.000 euros a la Generalitat per les escoles bressol

L'Ajuntament d'Esparreguera reclama un total de 810.200 euros a la Generalitat en concepte del que considera que són subvencions a les escoles bressol pendents de pagament. L'administració municipal requereix aquesta quantitat, corresponent al cofinançament que l'ens autonòmic va deixar de pagar des del curs 2014-2015 fins al darrer, el 2017-2018

El consistori esparreguerí se suma així a la via que ja abans han seguit altres ajuntaments catalans, alguns dels quals han tingut una reposta positiva als tribunals. La quantitat que es reclama cor-respon a 200.200 euros del curs 2014-2015, 189.800 euros del curs 2015-2016, la mateixa quantitat pel curs següent, i 230.400 euros pel curs 2017-2018. El càlcul s'ha efectuat a partir dels alumnes que van tenir en aquells cursos les escoles bressol municipals Cucuruga i Coloraines, i multiplicant per 1.300 euros per alumne i any, a excepció del curs 2017-2018, en què s'aplica la xifra de 1.600 euros alumne i any.

Així ho ha detallat el regidor d'Educació, Antonio Ferre, que ha precisat que «si en el termini d'un mes no es rep resposta o aquesta és negativa, s'acudirà a la via judicial». Tot i així, amb Josep Bargalló com a nou conseller d'Ensenyament, el regidor d'Educació veu un canvi de posicionament a la Generalitat de Catalunya, «encara que aquest no passa de ser verbal. Cal tenir en compte que el pressupost del 2017 de la Generalitat, actualment prorrogat, conté un cert reconeixement del deute i de la necessitat de les subvencions».

El cost anual per alumne gira al voltant dels 5.000 euros, dels quals la Generalitat hauria d'haver aportat la seva part de 1.300 o 1.600 euros que no va pagar i la resta havia de ser sufragada per les famílies i l'Ajuntament. Per fer front als recursos deixats d'aportar pel departament d'Ensenyament, s'ha comptat amb una aportació menor, d'uns 875 euros per alumne, de la Diputació de Barcelona. «La Generalitat ha al·legat que la subvenció d'aquest organisme era substitutiva, però les sentències, fins ara, han considerat que no és així», subratlla Antonio Ferre.

El regidor d'Educació confia que, sigui per la via administrativa o encara que s'hagi d'arribar a la judicial, hi haurà una negociació de la Generalitat amb els ajuntaments, ja sigui individualment o per mitjà de les entitats municipalistes. Ferre ha dit que no es posa a sobre de la taula de moment reclamar les aportacions que també es varen deixar de rebre per part de la Generalitat a les Escoles Municipals de Música i Dansa, perquè en aquest cas s'ha recuperat en part la subvenció.