Olesa recupera un dels darrers forns de calç que es conserven al seu terme

El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa, juntament amb integrants de l'ADF 318 d'Olesa, la secció de muntanya de la UEC, la colla Xino-xano i el Centre Munta-nyenc i de Recerques Olesà (CMRO), ha recuperat un dels pocs forns de calç que encara hi ha dins el terme municipal, ubicat al bosc de la Roureda.

El bosc de la Roureda, a la cara nord del turó de la Gronya, s'estén des del camí que va del coll de les Espases fins a la masia de Puigventós. Es tracta d'un bosc excepcional, ja que és força inusual veure'n en una cota altitudinal tan baixa, ja que és més freqüent trobar aquestes espècies vegetals per sobre dels 600 metres. I dins el bosc hi ha situat un dels pocs forns de calç localitzats dins del terme municipal d'Olesa de Montserrat, motiu que fa que sigui un element patrimonial singular.

Aquest forn, però, s'ha anat degradant amb el pas del temps i estava parcialment enderrocat, i ara s'hi ha actuat per netejar-lo i recuperar-lo.

Els forns de calç eren construïts als boscos per produir calç viva in situ utilitzant pedra calcària i així optimitzar els recursos. Els forns, majoritàriament, acostumaven a tenir una forma cilíndrica amb un orifici a la part inferior. Dins la cambra, els calciners hi posaven pedra calcària i, mitjançant l'orifici, introduïen i cremaven feixos de llenya, de manera que s'hi coïa lentament la pedra entre 800 i 1.000ºC. La cocció durava dies, a vegades més d'una setmana.