El ple d'Olesa dona llum verd a formar part del Parc Rural del Montserrat

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha aprovat per unanimitat dels grups la constitució de l'Associació Parc Rural del Montser-rat i els estatuts que n'han de permetre el funcionament. El Parc Rural és integrat per diferents ajuntaments que volen impulsar la ramaderia i l'agricultura pròpia de la zona, i protegir la feina agrària. Per tant, cada ajuntament que en forma part, al Bages, Baix Llobregat i Anoia, ha d'anar fent les aprovacions.

L'acord del Parc Rural es va prendre en una sessió plenària celebrada dijous passat. En la mateixa sessió també hi va haver un ampli acord en una moció del Bloc Olesà, ERC, PDeCAT-Demòcrates i Movem Olesa perquè es derogui el delicte d'injúries contra la corona i per reafirmar el compromís amb els valors de republicans i la democràcia. El PSC es va abstenir. El representant del PP no va acudir a la sessió.

Un tercer punt aprovat va ser la relació de llocs de treball del 2019, però va tenir el vot negatiu de l'oposició, en desacord amb alguns canvis produïts en l'estructura de la plantilla (especialment al departament de Comunicació).

Olesa és una de les poblacions fundadores del Parc Rural el 2004, juntament amb Collbató, Espar-reguera i el Bruc, un projecte que aleshores no va poder tirar endavant i que es va reprendre el 2016 afegint-hi també els ajuntaments de Vacarisses, Abrera, Sant Salvador de Guardiola, Castellolí i Marganell. El juny del 2017 els municipis impulsors van demanar el suport de la Diputació de Barcelona, que ha estat cabdal perquè el projecte hagi pogut veure la llum, finalment amb un total de 16 ajuntaments implicats.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Rota, ha estat la persona designada pel ple com a representant de la corporació a l'Associació Parc Rural del Montserrat. Segons Rota, «el convenciment, la constància i la tossuderia» són el que han fet possible posar les bases per a la creació del que, a més, és el primer Parc Rural creat a tot Europa. Es tracta d'un projecte, va afegir Rota, que suposa un model de gestió del territori que es converteix en una eina «que integra de manera equilibrada les funcions econòmiques, ambientals i socials», alhora que el Parc Rural suposarà «una figura de cohesió dels territoris de l'entorn del massís de Montserrat», i un impuls econòmic, paisatgístic i turístic de la zona.

L'impuls de l'activitat que ha estat tradicional sobre el territori es veu també com a impuls de l'activitat econòmica i una protecció ecològica, forestal i de patrimoni.