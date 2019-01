Igualada vol tenir un parc infantil gran i que sigui un referent al país

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Igualada es planteja fer un procés participatiu amb els infants de la ciutat per crear «un gran parc infantil», que es vol que sigui una referència a nivell de les ciutats del país. En el procés de participació hi podrien dir la seva fins a 6.000 infants. L'Ajuntament i l'equip d'arquitectes que ha rebut l'encàrrec de fer el projecte estan mirant exemples de diferents ciutats, com ara Chicago, Colúmbia, Sydney o Canberra, per poder triar un model propi.

Es tracta de la urbanització d'una peça de 25.000 m2 al costat de l'espai batejat com a Parc Central. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells (PDeCAT), ha explicat que la idea és «tenir un parc que sigui un referent, on hi hagi jocs i atraccions que siguin únics, i que sigui accessible per a tothom».

A part de l'espai central del parc dedicat a la part de jocs infantils, l'Ajuntament d'Igualada preveu que en aquests 25.000 m2 hi hagi diferents espais. Entre d'altres, un hivernacle d'uns 900 m2 i, al costat, un bar-restaurant que permeti per una banda donar un espai de relax als visitants del parc i, al mateix temps, que sigui un sistema per mantenir aquesta instal·lació. Tot el projecte es troba en una fase encara molt embrionària, però Castells confia que aquesta zona de bar i restaurant pugui funcionar en règim de concessió, de manera que qui l'exploti aporti diners per poder mantenir el parc. El finançament del projecte i de la construcció, però, no hauria de sortir d'aquests recursos, sinó de subvencions que l'Ajuntament demanarà a diferents institucions.

Entre altres espais amb singularitat pròpia, l'Ajuntament igualadí també compta poder fer una zona amb un petit llac i una àrea d'aiguamoll per tal de mantenir amb decisions urbanístiques el discurs d'una conca d'Òdena d'interès natural. També s'hi preveu una zona de graderia.

I un altre dels espais estaria dedicat a una edat una mica per sobre de la infantil, amb un lloc per a patins i skates, que com la resta del conjunt també hauria de mantenir el criteri de ser diferent i amb voluntat de marcar una pauta a seguir per altres ciutats.

Castells destaca la voluntat de tenir un espai a la ciutat per a la mainada i els joves. Per a l'alcalde és tan important l'obra com el procés, perquè considera que «el civisme només el guanyarem si inculquem als nens i als joves el virus del civisme», i creu que fent que l'obra sigui una mica més d'ells aconseguirà que en el futur hi hagi més respecte.

Aquest gran parc infantil és un projecte que Castells preveu fer en diferents fases i que ha de tenir una part de definició durant el 2019 i de construcció en els anys següents, ja del proper mandat als ajuntaments.