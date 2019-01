L'Ajuntament de Calaf pren precaucions per la baixada de temperatures

L'Ajuntament de Calaf actuarà preventivament als carrers amb més pendent per evitar que l'anunciada baixada de temperatures provoqui problemes de mobilitat. També vetllarà per si hi ha persones que, davant la severitat del termòmetre, puguin tenir problemes de fred, segons ha explicat l'ens municipal a través de les xarxes socials.

L'Ajuntament ha recordat l'avís del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que indica que les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya són de molt fred.

La situació de màxim risc havia d'arribar, segons aquests avisos, a partir de la mitjanit passada i s'ha d'allargar fins demà, dissabte. De fet, en alguns punts alts del Pirineu ja hi ha hagut temperatures molt baixes. Es preveu que es puguin registrar mínimes extremes a pràcticament tot el territori català, però hi ha una nul·la possibilitat de pluja.