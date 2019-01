Centenars de visitants s´apropen a la Fira del Torró d´Òdena tot i el vent intens

Ratxes de vent properes als 30km/h han tret protagonisme a l'inici de la Fira de Torrons d'Òdena fins al punt de fer volar el tendal d'una parada a primera hora del matí. Amb una presència intermitent, la intensitat de les ratxes han passat a moderades de les 11 del matí fins a la 1 de la tarda, moment en que el mestral ha tornat a fer acte de presència i alguna que altra carpa apuntava a rodolar carrer Pare Ignasi avall. Amb tot, la tradicional fira en honor al copatró Sant Sebastià ha atret odenencs i veïns de la comarca, amb centenars de visitants i famílies que han gaudit de les parades d'alimentació, complements i les nombroses activitats familiars que s'hi han organitzat al llarg del matí.

Més d'una trentena de paradistes han ofert els seus productes, al costat de la tradicional mostra de torrons artesans d'Agramunt, Xixona o Alacant i la demostració cuita de torró de crocant. Acompanyant la venta del tradicional dolç de Nadal hi havien parades de llaminadures, mels, xocolata a la pedra, coc, pa blanc, de ceba, de nous o pa d'olives, tots fets al forn de llenya; els paradistes venien també olis, oliva amanida, salaó, empanades, cervesa artesana Els Minairons, embotits i botifarres. Per la seva banda, els artesans oferien penjolls, bijuteria, llibretes reciclades confeccionades a mà, complements també reciclats, llibres de vell, sabons perfumats, encens, cosmètica natural, objectes esotèrics, terrissa, morters, estris de fusta per a la cuina i complements de pell, com estoigs, clauers, bosses de mà i cinturons.

Les activitats paral·leles que s'hi han desenvolupat han estat l'esmorzar popular a la graella amb foguerons, la XXVI cursa pel nucli antic, el 15è Aplec de la Sardana amb les Cobles Sant Jordi, Cuitat de Barcelona i Lluïsos Cobla, l'aplec de Harley Davidsons o la visita d'Anoia Patrimoni al Castell d'Òdena; i per a la quitxalla s'ha organitzat l'exitós joc de la cucanya, la cursa de sacs, s'han estès taulells gegants de jocs de taula i jocs de fusta d'habilitat, equilibri i concentració, amb més d'una quinzena de propostes diferents per a tota la família, organitzats per Fefe i companyia.

«Entrevista Quico Marí, de Torrons Fèlix d'Agramunt»

Torrons Fèlix és una empresa familiar?

Sí, som una casa petita d'artesans del torró. Tenim botiga i fabriquem al nostre obrador. Venem el tradicional torró nostre, fet d'avellanes, mel i clara d'ou. En un principi només oferíem el d'Agramunt, fins que fa uns anys, el fundador de la casa va anar a Xixona a aprendre a fer el torró de barra. Ara mateix tenim de tot, també de fruita, de coco...

Quin ha estat el torró més venut durant el matí?

El de xocolata, ja no ens en queda. Altres anys hem venut més. Avui amb el vent s'ha notat una baixada de públic.

Quant dura el mercat del torró?

Nosaltres comencem les vendes a partir de la segona setmana d'octubre fins el dia de Nadal, la major part és venda directa fins acabar existències. Altres empreses més grans fan campanya amb els ous de Pasqua, nosaltres ens dediquem exclusivament al torró.

Feu moltes fires durant aquest període?

Fa 30 anys que faig fires i en fa 5 que vinc a la Fira de Torrons d'Òdena. A part d'aquesta, en fem alguna altra d'extra. L'Anoia és una comarca que hem tingut molt oblidada els darrers 25 anys. La segona immigració que hi va venir venia a treballar i estalviar. Costava molt vendre. Aquests cinc anys s'ha animat una mica la cosa.