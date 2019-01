Empreses de l'Anoia entren al Clúster Català de la Moda

El Clúster Català de la Moda (MODACC) ha unit les sis empreses catalanes que desfilaran a la propera passarel·la 080 perquè millorin la seva presència en mercats internacionals. Teoh&Lea, Lola Casademunt, Lebor Gabala i les igualadines Sita Murt, Escorpión i Naulover (té la seu a Sant Joan de Mediona -Penedès- i outlet a Igualada) impulsaran la seva internacionalització a través d'un pla de treball per als pròxims tres anys per accedir a mercats llunyans que «difícilment podrien abordar en solitari», expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

El primer pas d'aquesta cooperació serà la participació conjunta a la passarel·la barcelonina. L'aliança també preveu que les marques comparteixin oficines d'expansió comercial als Estats Units i a Hong Kong. El clúster MODACC oferirà el suport tècnic per tirar endavant la col·laboració, «oberta a totes les empreses del sector que vulguin créixer en vendes internacionals».

El MODACC, una organització sense ànim de lucre i que integra gairebé 150 empreses que tenen relació amb la moda a Catalunya, ajudarà a millorar la presència internacional d'aquestes sis empreses. Entre altres aspectes, el pla de treball que s'ha proposat ara preveu la participació a la passarel·la 080 Barcelona Fashion i al 080 Fashion Showroom, l'espai comercial dins del 080, que pretén facilitar acords comercials amb agents, distribuïdors i cadenes de botigues d'altres indrets de tot el món.

Fonts de MODACC consideren que «el primer pas d'aquesta aliança serà la seva participació conjunta a la passarel·la 080», que se celebra al recinte modernista Sant Pau de Barcelona la setmana del 4 de febrer. «Totes sis marques treballen creativament per oferir un contingut de moda de primer nivell en el marc de la passarel·la», han aclarit.

La cooperació permetrà a les empreses poder compartir l'experiència de cadascuna al mercat. També podran ser més àgils en el procés d'internacionalització i evitaran cometre errades que ja han comès altres companyies prèviament, reduint costos d'expansió comercial.

A més, fonts del clúster han remarcat que el fet de presentar-se conjuntament els farà guanyar atractiu a ulls de compradors o possibles socis comercials, ja que la seva oferta és més àmplia.

El nou president del clúster MODACC i fundador de la marca Teoh&Lea, Pep Generó, va afirmar ahir que aquesta iniciativa «respon a les necessitats de cooperació de les pimes del sector per competir en un mercat global. Malgrat que totes les marques participants a la 080 som molt diferents en molts aspectes com ara l'estil de producte o la dimensió del negoci, compartim la necessitat de créixer internacionalment i hem desenvolupat la confiança suficient per cooperar en activitats que poden beneficiar-nos individualment», va afegir.