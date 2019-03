De restaurant a hotel, però amb segell Somiatruites

Igualada té un nou hotel que s'estrenarà coincidint amb la Mostra de teatre infantil i juvenil. El Somiatruites, el projecte personal dels germans David i Xavier Andrés, cuiner el primer, arquitecte el segon, ha passat de restaurant a hotel. Els germans continuen creixent amb el seu Somiatruites. Dimecres al vespre, David i Xavier Andrés el van presentar a la societat igualadina.

Els dos joves responsables va mostrar els espais comuns de la primera planta, les diferents estances del segon pis, amb set habitacions dobles, cinc de les quals estan encarades al carrer del Sol i les dues restants miren a l'interior i la terrassa de l'Hotel del Somiatruites, la coberta i el seu hort urbà i el galliner. Les truites seran d'ous de galliners enfilades a la teulada i igualment somiatruites, i es condimentaran amb vegetals i verdures de temporada d'aquest hort urbà.

Les set habitacions de l'hotel ofereixen un espai ampli. Amb el terra clar i els acabats de paret amb el mateix to de fusta vista marquen una sobrietat en l'estança que en el bany es trenca amb les banyeres a peu de terra, envoltades amb un acabat més fosc. Les habitacions estan pensades com a espais de descans, però també de treball, i tenen un curiós sistema de politges per elevar el llit fins al sotres i deixar més espai de l'habitació fins a convertir-la en una oficina.

Xavier Andrés va explicar que es va inspirar en tres elements principals que configuren el paisatge i l'activitat adobera: la pell, la fusta i la llum del Barri de les Adoberies per crear una auitectura integrada en el paisatge urbà, i va remarcar l'aposta per una arquitectura sostenible, alhora que integrada en l'activitat de restauració i la cuina d'autor que signa el seu germà. L'Hotel del Somiatruites estarà plenament actiu durant la 30ª Mostra Igualada, segons va assegurar Xavier Andrés. David Andrés, segon xef del restaurant ABaC de Barcelona, ha estat un dels cuiners joves més amb major projecció a nivell internacional.

En l'acte de presentació hi van assistit l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera igualadina, Àngels Chacón, que van deixar per uns minuts els III Fòrum Empresarial de l'Anoia que s'estava fent al mateix moment per assistir a la presentació del nou equipament privat de la capital de la comarca. Castells va destacar la idoneïtat de la ubicació de l'hotel, com a porta d'entrada al Barri del Rec i també, com a mirador privilegiat de l'edifici modernista de l'adoberia Sabater. Chacón, a manca de llibre de visites, va recitar la signatura que hauria escrit fentferència a la memòria del passat adober, la innovació d'ésser conscients del present i traçat amb unes línies que el podrien ubicar en qualsevol país i en aquest sentit, obert al món.