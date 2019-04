La força de Sant Jordi venç el dia festiu d'Igualada

Més de 1500 persones han passejat al llarg del matí fins a l'hora de dinar al llarg de l'estesa de les 55 parades que engalanaven els entorns de la Biblioteca Central d'Igualada, al llarg de la plaça de Cal Font i l'artèria que la uneix amb el carrer del Clos.

Ni les previsions de pluja, ni tampoc la dels llibreters, floristes i paradistes d'associacions s'han acomplert. El cel encapotat ha aguantat durant la primera hora de la Diada i el sol ha sortit durant l'hora de més afluència de públic, entre tres quarts d'onze i dos quarts d'1 del migdia.

Les previsions de vendes de llibres i roses, al coincidir amb les Festes de Pasqua s'han acomplert i les llibreries, com assenyala Montserrat Nieves, regent de la llibreria La maquineta s'han ressentit els dies anteriors. En quant als llibres més venuts, Nieves ha pronosticat que «El fill de l'italià de Rafael Nadal, Fibló de Sílvia Soler i Entre el cel i la terra de Gerard Quintana, juntament amb alguns dels títols que han publicat recentment polítics, seran els que més es vendran».

I com és tradició, a la clàssica rosa vermella se li han sumat a les floristeries un ampli ventall versions de color blau, blanc, rosers i roses acompanyades de pom de flors, com presentava Gemma Cuadras a la parada de L'Englantina «les acompanyem de paper perfumat, cel·lofana i a la botiga oferim i preparem rams», ha detallat. Tampoc no hi podien faltar les roses grogues, com les que repartia també Òmnium Anoia a la zona d'entitats i associacions, on Pere Joan Vinós ha detallat que «estem aquí per fer socis i voluntaris, oferim el número 3 del diari "Judici a la Democràcia" que editem i recollim adhesions per a la campanya del 80% perquè volem fer el referèndum».

Les roses vermelles també eren reclam de les associacions, com la del Club Isard d'Igualada, on Laura Sanahuja, ha comentat que «els diners recaptats serveixen per fer possible les colònies d'estiu que organitzem». La parada oferia també roses de llaminadura per als més petits.

L'ambient de precampanya de les eleccions municipals ha ha estat present amb força i excepte el Partit Popular, tots els partits polítics amb representació al consistori, juntament amb Ciutadans, hi han estat presents. L'ambient polític es concentrava a l'artèria que connecta la plaça de Cal Font i el carrer del Clos, on just sota el passatge dels edificis nous alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Igualada han ofert un concert de corda abrigat pel públic més melòman.