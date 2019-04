Castellfollit de Riubregós presenta dues llistes a les eleccions del 26-M

En l'edició del dijous 25 d'abril vam publicar les llistes de tots els grups i municipis. En el cas de Castellfollit de Riubregós la publicació no va ser completa i hi faltava un grup. Es tracta d'un municipi amb llistes obertes, en les quals es vota els candidats i no les candidatures. Sumen per Castell-follit -AM (SpC-AM) presenta: Gerard Batista Serarols, Eva Tar-rés Traserra, Maria Isabel Albiac Díaz i Maria Teresa Testagorda Graells. D'altra banda, Junts per Castellfollit-Tots som Castellfollit presenta Jordi Casas Camats, Xavier Closa Tomàs, Pere Torreguitart Serra, Gerard Rotés Planell i Pau Vendrell Codina. Aquesta segona és la llista que en aquella edició provisional no es va publicar.