Una trentena d'entitats són les protagonistes dels dos dies de fira d'Esparreguera

Esparreguera amplia la Festa de la Primavera dos dies i enguany se celebrarà el 31 de maig i l'1 de juny. La festa, que es durpà a terme al Parc de la Vila, tindrà com a plat fort la Fira d'Entitats, en la qual una trentena d'associacions locals mostraran la seva activitat a la ciutadania. A més, enguany s'incorpora com a novetat una caminada popular per l'entorn natural de la vila organitzada pel Club Excursionista Esparreguera.

Per primer cop la festa començarà divendres, a partir de les 6 de la tarda, amb mostres de dansa de les diferents escoles de ball de la vila, inflables i una concentració de food trucks, que oferiran diferents propostes de restauració aptes per a tots els públics. I a les 10 de la nit tindrà lloc una Swing Jam Session amb els grups esparreguerins Compàs 33 i Moreneta Swing. La programació seguirà dissabte amb la Fira d'Entitats, en la qual participaran una trentena d'associacions locals de diferents àmbits –culturals, esportius, socials i polítics– que donaran a conèixer als esparreguerins i les esparreguerines les seves activitats i organitzaran diferents mostres i exhibicions.

El tècnic de Cultura de l'Ajuntament d'Esparreguera, David Aguado, explica al web municipal que «la festa gira al voltant de la fira, que vol donar a conèixer a la ciutadania el teixit associatiu local, i per fer l'ambient més festiu s'organitzen també actuacions de les diferents entitats i altres activitats organitzades per l'Ajuntament». També remarca que «són dos dies per dinamitzar i gaudir de l'espai del Parc de la Vila».

Aquest any també hi ha la novetat que el Club Excursionista Esparreguera organitza una caminada popular, que començarà a les 11 del matí al Parc de la Vila i recorrerà la via verda del municipi. La caminada és oberta a tothom i gratuïta per a les persones federades al Centre Excursionista.