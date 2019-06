Buff crea els primers ajuts per a l'esport base de la Conca d'Òdena

Original Buff SA destinarà 20.000 euros per ajudar entitats i clubs esportius de la Conca d'Òdena que tinguin esport de base i que treballin sense ànim de lucre i que tinguin esportistes federats en base a la temporada 19-20 que s'acullin a la iniciativa. La proposta vol incidir en la millora de la pràctica esportiva de clubs i associacions vinculades al món de l'esport, el seu aprenentatge i l'activitat esportiva, segons ha explicat David Camps, director general de Buff.

Original Buff SA demana als clubs i associacions que s'hi inscrigui el nombre de federats i federades entre 6 i 12 anys, el nombre de federades femenines majors de 12 anys i el nombre de federats i federades fora d'aquestes dues categories. Per cada federat o federada, l'associació o club rebrà 1,5 punts, mentre que en la darrera categoria cada federat o federada rebrà 1 punt. La relació serà el criteri objectiu per atorgar els ajuts. La quantitat d'euros que percebrà cada club o associació d'acord amb el nombre de federats i federades en cada categoria es distribuirà segons les sol·licituds presentades. De fet, aquest repartiment és el motiu principal pel qual, segons la directora del Departament de Persones, Almudena Cara, s'ha acotat a l'àmbit territorial de la Conca d'Òdena, per evitar diluir en excés els ajuts d'aquesta primera convocatòria.

Les dates clau de les beques «Ajuts esportius Buff 19-20» són el 30 de juny, que és la data límit de la presentació de la sol·licitud per part de clubs i entitats, el 15 de juliol per a la seva revisió per part de Buff i el 31 de juliol per a la comunicació de la resolució. A partir d'aquí, la data límit amb què poden ser presentades les factures serà del 31 d'octubre, i el pagament dels ajuts per part d'Original Buff SA es farà el 30 de novembre.«Joc net», que compleixin la Llei Antidopatge vigent i per a les entitats amb una concessió igual o superior a 500 euros es demanarà un acord de contraprestació per a la visibilitat de la imatge d'Original Buff SA. Finalment, les factures inferiors a 500 euros s'assenyalaran com a suport, mentre que les superiors a aquesta quantitat s'entendran com a patrocini.

El propòsit de la companyia és «encoratjar les persones a gaudir de la vida a l'aire lliure», segons ha assenyalat Camps, el qual ha emmarcat la proposta de la iniciativa sota el compromís social de l'empresa igualadina, el qual, juntament amb la participació d'Original Buff en projectes vinculats amb la sostenibilitat i la producció responsable i sostenible, forma part del compromís dels igualadins amb la societat i el medi ambient.