ERC exigeix proposta i programa per donar suport a la investidura de Marc Castells

ERC d'Igualada «no donarà cap xec en blanc» a Marc Castells (Junts per Igualada) perquè aquest pugui ser investit amb el seu suport. El cap de llista de Junts i actual alcalde va explicar aquest dimecres que havia demanat a ERC el seu suport a la investidura amb un compromís no escrit de negociar propostes de govern i càrrecs després de l'elecció d'alcalde. ERC està oberta a donar suport a la investidura o a governar amb Junts, però abans del 15 de juny vol tenir pactat quin és el programa, quin és el seu compromís.

Exigeixen programa i repartiment de carteres abans del proper dia 15, dia en què s'ha previst la constitució dels Ajuntaments. «Qui vulgui els vots d'ERC per ser investit alcalde, primer s'ha de comprometre amb propostes i programa», afirmen els republicans en una nota que es va donar a conèixer ahir. «No farem cap acte de fe», asseguren, i expliquen que el punt de partida per a una negociació en ferm poden ser les 11 propostes bàsiques del seu programa electoral, que, entre altres qüestions, plantejava «una rebaixa d'impostos, posar a disposició 150 pisos de lloguer accessible, la millora del transport públic, redactar un nou POUM i augmentar les polítiques de justícia social».

El grup que lidera Enric Conill assegura que «abans de parlar del càrrec que vol ocupar el candidat de Junts per Igualada s'ha de parlar del futur d'Igualada i de què es vol fer en els propers 4 anys», ja que «Igualada ha de fer un pas endavant per millorar la vida dels ciutadans, per planificar el futur i per afrontar els reptes de ciutat». En aquest sentit els republicans matisen que «qui no estigui disposat a parlar de propostes i programa, que no compti amb ERC».

Esquerra reclama a Castells que si vol seure en una taula «ja vam dir a Junts per Igualada que si volien el nostre suport havien de fer una proposta seriosa i que tingui mesures concretes per a Igualada» i, per tant, «si volen el nostre suport que s'asseguin a parlar i facin una proposta concreta i detallada perquè la puguem estudiar».



Esquerra «no descarta res»

ERC assegura que «descriptivament els resultats electorals i els ciutadans han dibuixat una majoria alternativa al govern actual, una majoria progressista que suma majoria absoluta». Per aquest motiu «no descarta res» i seguiran «explorant totes les vies per tal de fer avançar i progressar Igualada» i amb l'objectiu d'aconseguir que Igualada «faci un pas endavant» i «afronti els reptes que fins ara no s'han afrontat».

ERC es planteja ser alternativa, però també fer suport o ser govern amb JxI.