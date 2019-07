Els municipis del Baix creen el seu suport a empresaris

Vuit ajuntaments Baix LlobregatNOrd -Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires-, han aprovat les accions del Programa per a empreses i emprenedors «Fem Xarxa, Fem Empresa, 2019-2020» i han marcat l'estratègia a seguir en el proper curs. Serà la sisena edició de la proposta.

Enguany, hi ha haurà una millor dotació econòmica i més recursos humans destinats a les empreses i emprenedors del territori. Els recursos són per oferir assessories especialitzades en els àmbits econòmic, fiscal i financer, i per programes de Mentoring i acompanyaments a empreses que tinguin com a màxim 3 anys de creació. Igualment, aquesta edició organitzarà un Networking empresarial entre tots els emprenedors i empreses participants del Programa, a més d'usuaris dels centres locals de serveis a les empreses (CLSE) dels 8 ajuntaments del conveni.

Els organitzadors del programa han explicat que «totes les accions del Programa són gratuïtes», i s'hi pot accedir fins al 31 de març de 2020 contactant amb el Departament de Promoció Econòmica de l'ajuntament corresponent.

El Programa Fem Xarxa, Fem Empresa va començar a l'any 2014 amb l'idea de donar resposta conjunta a les empreses i emprenedors dels 8 ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat -Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires-. També participa en el Programa la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu.

El programa ofereix assessorament econòmic financer per a emprenedors (exclusiu per a emprenedors que normalment ja tenen una idea de negoci, un pla de comunicació i màrqueting i una estratègia comercial); assessorament per a empreses pimes, siguin autònoms o societats, que ja estan en marxa, tenen un mercat consolidat en creixement i aposten per la innovació i diversificació, però necessiten revisar o replantejar la seva part fiscal i financera; assessorament a empreses de 0 a 3 anys, per empreses pimes, que ja han iniciat activitats, però tenen moltes dubtes en diferents aspectes del pla d'empresa, i, entre d'altres, mentoring empresarial, programa anual amb un mentor voluntari, expert en l'àmbit demanat.