Ornitòlegs organitzen a Olesa una sortida per comptar orenetes

L'Ajuntament d'Olesa organitza una sortida per elaborar el cens d'orenetes del municipi. La iniciativa s'emmarca dins el Projecte Orenetes, una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia per estudiar els ocells i el medi urbà així com el seguiment dels nius d'oreneta cuablanca arreu de Catalunya.

El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament proposa per aquest dissabte, 13 de juliol, una sortida guiada per censar orenetes a Olesa de Montserrat. D'aquesta manera, l'Ajuntament es suma al Projecte Orenetes, una iniciativa de l'Institut Català d'Ornitologia per estudiar els ocells i el medi urbà així com el seguiment dels nius d'oreneta cuablanca arreu de Catalunya.

La sortida servirà per ajudar a estimar quina població d'orenetes hi ha a Olesa de Montserrat i alhora aprendre, de forma directa, quin és l'hàbitat d'aquesta au protegida. El mateix dissabte al matí es farà una petita formació i acte seguit es resseguirà l'entorn urbà fent el cens. El lloc de trobada serà la plaça de Fèlix Figueras i Aragay i començarà a les 9 del matí i fins a les dues del migdia.

Activitat emmarcada en el Projecte Orenetes

La sortida organitzada per l'Ajuntament d'Olesa per a aquest dissabte s'emmarca dins el Projecte Orenetes impulsat per l'Institut Català d'Ornitologia. El projecte se centra en les orenetes cuablanca, ja que té una àmplia distribució arreu de Catalunya, Balears i el País Valencià perquè és una espècie que cria pràcticament a tots els pobles, des del nivell del mar a l'alta muntanya. Té el costum de nidificar a les façanes, fet que les fa properes a les persones i de fàcil observació. L'objectiu de la campanya, segons expliquen els seus organitzadors, és sensibilitzar la ciutadania del valor del patrimoni natural de l'entorn immediat i potenciar el lligam de les persones amb les aus i incentivar el seu respecte.