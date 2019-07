La policia d'Olesa incrementa la vigilància per enverinaments a gossos

L'Ajuntament d'Olesa ha estat alertada per l'Associació Animalista d'Olesa (ADO) de possibles casos d'enverinaments d'animals a Olesa. La Policia Local no ha pogut confirmar aquest extrem, i ha decidit incrementar la vigilància per si aquesta major atenció serveix per evitar-ne casos. ADO havia donat a conèixer aquest suposat enverinament a través de les xarxes socials.

L'Ajuntament d'Olesa va explicar ahir que «després que ADO es posés en contacte amb el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa per comunicar que li havien arribat veus sobre possibles casos d'enverinament al solar ubicat entre els carrers Jaume de Viver, Barcelona i el camí de Vilapou (al barri de la Central), des de la Policia Local s'ha inspeccionat el solar en diferents ocasions i no s'ha trobat cap indici ni cap component perillós. Tampoc han rebut cap denúncia sobre un possible enverinament, i posats en contacte amb les veterinàries locals, també de la rodalia i amb l'hospital veterinari d'Òdena, aquestes han manifestat a la Policia Local que no han atès cap cas sospitós de ser un possible enverinament».

L'Ajuntament també s'ha posat en contacte amb el cos de Mossos d'Esquadra, també els va manifestar que no havien rebut cap denúncia al respecte. «Per tant, cap dels cossos policials competents ha confirmat cap cas d'enverinament de gossos en aquest solar d'Olesa», conclou el govern olesà.

«De tota manera, la Policia Local mantindrà especial cura en la vigilància de la zona, i des de Medi Ambient s'avançarà a aquesta setmana la neteja planificada al solar», segons han explicat.

Des de la Policia Local aconsellen a la ciutadania que, si qualsevol persona té indicis sobre aquest o qualsevol altre fet delictiu, informi i, si s'escau, presenti denúncia immediatament al cos policial.