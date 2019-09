Igualada Som-hi afirma que el pressupost inclou l'escola bressol

Igualada Som-hi va destapar ahir alguns dels punts que ha aconseguit incloure en un pacte del pressupost de la capital de l'Anoia per al 2020, entre els quals hi ha el que l'Ajuntament assumeixi la gestió de l'escola bressol que actualment és de l'Ateneu. «Després de diverses setmanes de negociacions i de rodes de premsa que han donat testimoni de la seva evolució, Igualada Som-hi (PSC, Comuns, Igualada Oberta) ha aconseguit que el govern de Junts per Igualada incorpori una quantitat important de polítiques d'esquerres i progressistes al pressupost per a l'any 2020 que es votarà dimarts de la setmana que ve», segons explicava ahir el regidor portaveu del grup, Jordi Cuadras.

Cuadras va afirmar, després de l'acord, que «quan la política és sinònim de problemes i bloqueig, a Igualada és sinònim de solucions i de capacitat d'influir per donar un millor servei als ciutadans i ciutadanes. Ja vam dir que veníem a fer política i no a estar en política. I això és el que hem fet, aprofitar l'ocasió per aplicar polítiques del nostre model de ciutat».

I va afegir que la seva formació «ha aconseguit que el govern de la ciutat reactivi la promotora municipal d'habitatge PIMHA i iniciï la construcció d'entre 10 i 15 pisos públics per a col·lectius amb dificultats per accedir a un habitatge, i que el govern creï la quarta escola bressol municipal amb més de 50 places de 0 a 3 anys, que s'ubicaria al carrer de Sant Carles, on ara hi ha l'escola bressol de l'Ateneu».

Entre d'altres incloses al pressupost, hi ha posar energia neta als equipaments municipals (plaques fotovoltaiques). I, sempre segons aquest grup, es consensuarà amb les associacions de veïns diverses intervencions als barris al llarg de l'any incloses el pla «Barris de primera», d'Igualada Som-hi.