Codelearn obre al centre d'Igualada un espai per educar en informàtica

Codelearn té un nou centre d'activitats extraescolars a Igualada. Proposa un itinerari continuat on aprendre programació, robòtica i llenguatge computacional destinat a joves de 7 a 18 anys.

Amb el mètode de ludificació, «convertir l'aprenentatge en un joc», com va detallar per a Regió7 Bernat Foix, soci fundador junt amb Ramon Salvador, és com aquests professionals aconsegueixen el seus èxits. L'alumne es va especialitzant, amb exercicis virtuals i aventures que han de completar, per assolir coneixements bàsics de C++, Java, Linux i Codi Binari, per citar quatre dels codis de programació més comuns. Els itineraris, segons va explicar Xavier Pérez, responsable de Codelearn Igualada «demana un ús regular de la plataforma. Un cop per setmana els alumnes van al centre, els plantegen nous exercicis i durant la setmana els treballen a casa». Pérez també va dir que «deixem un espai de raonament perquè desenvolupin projectes. El mètode d'aprenentatge fa servir la intel·ligència artificial (IA).