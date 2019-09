El 13 % de les beques menjador cobreixen quasi tot o tot l'import a l'Anoia

El Consell Comarcal de l'Anoia ha atorgat, enguany, gairebé un 13% de les beques menjador amb imports que s'apropen al cent per cent de l'ajuda per tal de donar resposta a famílies amb molts problemes econòmics i infants en edat escolar. L'ens comarcal té delegades les competència del departament d'Ensenyament en aquesta matèria.

El Consell ha donat, aquest any, 1.288 ajudes de 3,06 euros, que suposen més del 65% del total; 205 de 6,06 euros (10,4%) i 48 ajudes de 6,20 euros (2,43%). D'altra banda, se n'han denegat 330 per superar ingressos, per manca de documentació o per estar fora de termini. N'hi ha 101 de pendents de resoldre, segons han explicat fonts de l'ens comarcal. També queden pendents les sol·licituds que entraran de noves matriculacions (matrícula viva) i de tots els alumnes de P3, que tenen temps fins al 30 de setembre per presentar-la segons estableixen les bases.

La vicepresidenta de Serveis a les Persones del Consell Comarcal, Carme Zaragoza, ha explicat que «els ajuts de menjador es concedeixen per necessitats socioeconòmiques o geogràfiques per a l'alumnat que cursa educació infantil de segon cicle, primària o secundària obligatòria i al qual no correspon la gratuïtat del servei de menjador escolar. «Hem tramitat les ajudes de manera ràpida per garantir que tots els alumnes tinguin les beques», afegeix .