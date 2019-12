Olesa rep cada mes una desena de gats i gossos abandonats

Els serveis municipals de l'Ajuntament d'Olesa de Montser-rat tenen comptabilitzat que cada mes han d'actuar per la pèrdua o abandonament de 5 gats i 4 gossos, de mitjana. La regidora de Medi Ambient, Eva Creus, considera que es tracta d'una xifra excessiva, unes dades que «són un problema que cal treballar per reduir». L'Ajuntament d'Olesa va commemorar ahir el Dia internacional dels drets dels animals i va aprofitar per obrir una reflexió amb els veïns per fer que hi hagi una millor atenció i una menor incidència d'abandonaments.

La gestió dels animals perduts o abandonats, així com les colònies de gats i el manteniment de les zones d'esbarjo, han suposat aquest any un cost per a les arques municipals de 114.000 euros.

La jornada del dret dels animals tenia com a objectiu «difondre a tota la ciutadania la responsabilitat sobre la tinença d'animals i donar a conèixer les entitats animalistes locals que durant l'any treballen de forma altruista pel benestar dels animals, sobretot els de companyia». És la primera vegada que Olesa commemora aquest Dia internacional dels drets dels animals.

Eva Creus ha explicat que «cal transmetre la responsabilitat que suposa tenir animals de compa-nyia ja que són éssers vius que ens acompanyaran durant molts anys». L'objectiu principal és evitar el maltractament o l'abandonament dels animals domèstics, sobretot gats i gossos. La commemoració del Dia internacional dels drets dels animals també es vol fer servir per donar a conèixer el treball de les dues entitats animalistes del municipi: Ado i Acaima.

L'Ajuntament d'Olesa disposa d'una ordenança que regula la tinença d'animals. La regidora de Medi Ambient, Eva Creus, ha destacat que és una ordenança de la qual es deriven força sancions al llarg de l'any, sobretot per casos de gossos que van deslligats, sense censar o xipar. Ara bé, segons la regidora, també hi ha casos de maltractament i abandonament, que són els més difícils d'identificar. Pel que fa a l'abandonament o pèrdua, de mitjana hi ha 5 gats i 4 gossos al mes. Per a Eva Creus, aquestes xifres «són un problema que cal treballar per reduir».



La Policia Local de referent



Quant al protocol a seguir en el cas d'animals abandonats o perduts, Eva Creus recorda que cal alertar la Policia Local (al telèfon 93 778 31 31) o bé recollir l'animal i portar-lo a la comissaria. La Policia Local comprovarà si l'animal té xip i està censat per intentar contactar amb la persona propietària. Mentrestant, l'animal esperarà en unes dependències específiques fins que el vagin a buscar. En el cas que l'animal no estigui identificat o no es localitzi el propietari de cap manera, el gos o el gat serà traslladat a la protectora APAN, on s'encarregaran de buscar una casa d'acollida o adopció.

Per commemorar el Dia internacional dels drets dels animals, el departament de Medi Ambient ha organitzat una exposició que es podrà veure al vestíbul de la Casa de Cultura fins al 15 de desembre. Demà es farà un contacontes especial a la biblioteca, així com altres activitats didàctiques a la biblioteca Santa Oliva a partir de les 6 de la tarda.