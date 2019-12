Calaf renova la meitat dels membres que formen el Consell dels Infants

El Consell d'Infants de Calaf, format per alumnes de l'escola Alta Segarra, ha renovat la seva composició. L'Ajuntament va donar a conèixer ahir la renovació, que es va fer el 19 de desembre a la sala de plens. Per al curs 2019-2020, es van acomiadar quatre dels seus membres: Marta Agulló i Ferrer, Nil Solà i Martí, Arantxa Barbero i Cerro i Paula Ripoll i Salsench. Han estat dos anys al Consell d'Infants, però actualment ja es formen a l'institut Alexandre de Riquer. Per altra banda, s'hi incorporen Mar Sánchez i Bernabeu, Jacob Gras i Batlle, Somaya Afquir Badaoui i Elna Fonoll i Colell, de cinquè de primària, que s'uniran a Kadidjatou Diallo, Clàudia Muñoz i Rubies i Greta Sarri i Bujons, de sisè, que van renovar el seu mandat fins al curs vinent.

La regidora d'Educació, Bet Miquel i Verdés, va encetar l'acte donant la benvinguda als presents i destacant la importància del Consell d'Infants com a òrgan de participació des que el 2005, en el marc del Projecte Educatiu de Ciutat, es va dibuixar la seva necessitat. «Tenir veu és un dels privilegis més valorats», va explicar la regidora, «ja que malauradament en molts espais o països això no és possible i cal que també des de l'escola defensem aquest privilegi que hauria de ser un dret amb la màxima responsabilitat».

Seguidament, va donar la paraula a Rosa Maria Caballol, directora de l'escola Alta Segarra, que va explicar com són escollits els alumnes que formen part d'aquest Consell dels Infants, i també va destacar les ganes i la il·lusió que tenen per aportar el seu granet de sorra.

Durant la sessió, els joves que finalitzaven el mandat al Consell van llegir un discurs on van destacar haver-se sentit molt escoltats i valorats en totes les activitats en què havien participat.