El banc de sang fa una acció a Vilanova per millorar la reserva de l'inici d'any

Vilanova del Camí fa costat al banc de sang en la seva campanya de captació, que és especialment celebrada en les primeres setmanes de l'any, a causa de la davallada de les reserves que provoca el període de vacances de Nadal. A Vilanova del Camí la primera donació de sang es farà dimecres que ve, de 17 a 21 h del vespre, a Can Papasseit.

La delegada del Banc de Sang i Teixits, Marta Hernández, feia una crida que entre tots ens animem i fem que la població participi d'aquesta primera donació de l'any per contribuir en la recuperació de les reserves de sang, que per Nadal han disminuït el 25% i ara «estem una mica justos», afirma.

En alguns grups sanguinis l'estat de les reserves és molt baix, tal com recull el gràfic diari del Banc de Sang i Teixits. És el cas del grup zero negatiu, donant universal (però que només pot rebre sang del seu grup) i per al qual només hi ha sang per a 2 dies. És el cas també del B negatiu. En conjunt la mitjana de les reserves de sang és per a 6 dies, però el banc de sang reclama millorar.